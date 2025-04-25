الأباتي رزق: البابا فرنسيس عاش حياة التخلي والبساطة التي نحتاحها في لبنان

أشار رئيس العام للرهبنية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، الى أن "البابا فرنسيس له ملامة على المسيحيين لأنه كان يطلب منا ان نكون حاضرين اكثر بقوة ولا نتعلق بالتفاصيل المادية"، مضيفاً "عاش حياة التخلي والبساطة التي نحتاحها في لبنان".
ولفت الأباتي رزق، في حديث لـ"LBCI"، الى أن "البابا يعلم انو حضوره هو رسالة للكنيسة وكان يخصص وقت كبير للقاء الناس".
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