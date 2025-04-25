شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية.. 29 ألف مستفيد من مراكز ضيافة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل



وتطرّق الاجتماع إلى أهمية تطوير قطاع ضيافة الأطفال، وتمكين المستثمرين فيه، بوصفه ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل، إضافة إلى استشراف فرص التطوير وتحفيز الحلول المبتكرة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي. توفر مراكز ضيافة الأطفال الأهلية سُبل الراحة للحجاج والعاملين في موسم This is a Twitter Status، برعاية شاملة وبيئة آمنة لأطفالهم.— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) #مواردنا_تخدمكم..



توفر مراكز ضيافة الأطفال الأهلية سُبل الراحة للحجاج والعاملين في موسم #حج_1446هـ، برعاية شاملة وبيئة آمنة لأطفالهم. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 24, 2025 مراكز ضيافة الأطفال وشاركت رئيسة اللجنة الوطنية لمراكز ضيافة الأطفال باتحاد الغرف

فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 29 ألف طفل، ما يجسد تنامي الطلب على هذه الخدمة وأهمية تطويرها.

واختُتم اللقاء بفتح المجال لملاك المراكز للنقاش، وعرض المقترحات، وطرح الرؤى المشتركة وفق مستهدفات رؤية 2030. برامج الرعاية والترفيه يُذكر أن مراكز رعاية الأطفال تقدم برامج الرعاية والترفيه على مدار اليوم للأطفال من عمر الولادة إلى 10 سنوات، وتهدف إلى تطوير الجوانب النمائية لديهم: المعرفية، والسلوكية والاجتماعية، والحركية، واللفظية.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم عمل هذه المراكز من خلال مراجعة السياسات التي تحكم هذه الخدمات، وحل التحديات التي تواجه المستفيدين، والإشراف على هذه المراكز لضمان جودة الخدمات

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، لقاءً مرئيًا مع أكثر من 500 مستثمر في قطاع "مراكز ضيافة الأطفال".وتطرّق الاجتماع إلى أهمية تطوير قطاع ضيافة الأطفال، وتمكين المستثمرين فيه، بوصفه ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل، إضافة إلى استشراف فرص التطوير وتحفيز الحلول المبتكرة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي. توفر مراكز ضيافة الأطفال الأهلية سُبل الراحة للحجاج والعاملين في موسم This is a Twitter Status، برعاية شاملة وبيئة آمنة لأطفالهم.— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)وشاركت رئيسة اللجنة الوطنية لمراكز ضيافة الأطفال باتحاد الغرف السعودية إسراء مدني بكلمة تناولت فيها واقع القطاع وتطلعات المستثمرين، أعقبها عرض مرئي تضمّن أحدث الإحصائيات، حيث بلغ عدد مراكز ضيافة الأطفال في المملكة 990 مركزًا في عام 2024.فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 29 ألف طفل، ما يجسد تنامي الطلب على هذه الخدمة وأهمية تطويرها.واختُتم اللقاء بفتح المجال لملاك المراكز للنقاش، وعرض المقترحات، وطرح الرؤى المشتركة وفق مستهدفات رؤية 2030.يُذكر أن مراكز رعاية الأطفال تقدم برامج الرعاية والترفيه على مدار اليوم للأطفال من عمر الولادة إلى 10 سنوات، وتهدف إلى تطوير الجوانب النمائية لديهم: المعرفية، والسلوكية والاجتماعية، والحركية، واللفظية.وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم عمل هذه المراكز من خلال مراجعة السياسات التي تحكم هذه الخدمات، وحل التحديات التي تواجه المستفيدين، والإشراف على هذه المراكز لضمان جودة الخدمات