شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 348.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في السعودية سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الأربعاء، 398.50 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الأربعاء، 365.25 ريال. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 348.75 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الأربعاء، 299 ريالا.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الأربعاء، 232.50 ريال. أسعار الذهب اليوم ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 199.25 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 12396 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، 2789.75 ريال.