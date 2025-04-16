شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 11634 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.792 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 342.024 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.583 تريليون ريال. انخفاض أسهم 131 شركة انخفضت أسهم 131 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 109، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، لازوردي، وصادرات، وزين السعودية، والعقارية، وتكوين، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الموارد، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى، وصناعة الورق، وطيبة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 29083 نقطة، وبتداولات بلغت، 28.749 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.020 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 55.240 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 42 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 30، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.

