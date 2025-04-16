شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شرورة يعلق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم شرورة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها عن بُعد بسبب الأحوال الجوية.
وجاء في بيان لتعليم شرورة على منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.
وجاء في بيان لتعليم شرورة على منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.