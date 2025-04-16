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تعليم شرورة يعلق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تعليم شرورة يعلق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم شرورة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها عن بُعد بسبب الأحوال الجوية.
وجاء في بيان لتعليم شرورة على منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء لتكون عن بُعد عبر ، لجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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