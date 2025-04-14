شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر لـ جمهور الزمالك: مفيش انتماء ولا ولاء وأقفل العاطفة وحب ناديك فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامى سيف زاهر، رسالة خاصة لجمهور الزمالك بعد رحيل أحمد مصطفى زيزو عن الأبيض بعد انتهاء تعاقده وعدم التجديد، والاقتراب من الأهلى.

وقال الإعلامى سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "حابب أوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد رحيل زيزو، مفيش انتماء مفيش ولاء فيه احترافية فقط، الكلام عن الانتماء وحب التيشيرت والولاء للنادى دا كلام برامج مفيش لاعب بيتمسك بنادى مفيش لاعب مش هيلعب للنادى الفلانى، فالنجم الحقيقى هو الجمهور، ويا ريت متفتحش باب الأساطير لأى حد انتظر لحد ما يخلص مشواره وتحطه براحتك فى الحتة اللى أنت عاوزها".

وأضاف سيف زاهر: "أى لاعب كل تفكيره إنه يعمل أكبر فلوس له خلال مشواره، فالنادى اللى هيعرض فلوس أكثر هيروحله، ودا احتراف، ومن حق اللاعب يعمل كده، ولكن هناك لاعب بيفكر فى الجمهور والانتماء دول لما يعتزل دخله فى باب الأساطير براحتك، فكفاية تحرق دمك كل ما لاعب يمشى أنت اللى مضرور وأقفل العاطفة وحب ناديك فقط".

واختتم: "ميدو وعمرو الجناينى وحازم إمام أعضاء لجنة التخطيط بالزمالك أتوا فى وقت صعب وبيحاولوا يعملوا كل حاجة، ودخلوا موضوع زيزو بحس العاطفة واللاعب مكانش صريح معاهم".