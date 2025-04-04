شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة...القبض على عشريني في مارب بتهمة تزوير العملات والعثور على مفاجأة صادمة بحوزته "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت شرطة محافظة مأرب شابًا عشرينيًا، بتهمة تزوير عملة نقدية. وأفاد الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، أن الشرطة عثرت بحوزة المدعو (أ،أ،ع، 24 عامًا) على عملة نقدية مزورة بمبلغ يقدر ب 4 آلاف ريال سعودي فئة 500. وأكد الإعلام الأمني أنه تم إيداع الجاني الحجز على ذمة القضية.

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