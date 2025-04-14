شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: منح الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد بسعر تكلفة المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن طمأنة المستثمر تأتي عبر سياسات نقدية ومالية وتجارية ثابتة وواضحة طويلة الأجل، مشدداً: "عندي ثقة في حسن إدارة ملف السياسة النقدية ".

تابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلا: "وزير المالية يقوم بثورة في السياسة المالية بتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب"، لافتاً إلى أنه جاري التفاوض مع المالية لتعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات. قائلاً : "ما نعمل عليه في وقت قليل نتمنى إنجازه هو ملف "الضريبة التكافلية" هي نوع في من الضرائب غاية في الأهمية بالنسبة للدولة لكن الأهم أن نقوم بعمل ضريبة تتسم بنوع من العدالة".

وأوضح أن هناك ٣٨٩ ترخيصا يحصل عليها المستثمرون في مصر في كافة المجالات وأنه جاري استهداف إطلاق منصة إلكترونية لعملية إصدار التراخيص للمستثمرين خلال شهرين فقط.

وحول تيسيرات الأراضي الصناعية علق قائلاً: "كل الأراضي الصناعية ستمنح للمستثمر الجاد بسعر تكلفة المرافق".

وحول جاهزية مصر لتقرير جاهزية الأعمال قال: "مصر تسعى للانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي في 2026". وأوضح أن لدينا فترة 6 أشهر للإسراع في تنفيذ عمليات الإصلاح الهيكلي وأن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.