شكرا لقرائتكم خبر عن مسعفان بالمنيا يردان أموالا وذهبا لمصابين فى حادث تصادم بـ6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الإسعاف المصرية إنها تسلمت أمانات من مسعفين بمحافظة المنيا خلال الساعات الماضية تقدر قيمتها ب 6 ملايين جنيه.

وتابعت: استغاثة إسعافية وردت إلى الخط الساخن 123 عن حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، دفعت الأطقم الإسعافية لنجدة مصابي الحادث، وعددهم أربعة مصابين.

واستكملت: في أعقاب نجاح الأطقم الإسعافية في تحرير المصابين من بين حطام السيارة وتأمينهم إسعافيًا عبر تركيب الجبائر الجاهزة، أخطر أحد المصابين طاقم الإسعاف بوجود متعلقات وأمانات بحوزتهم داخل حقيبة سفر ضخمة.

وبالفعل، تكفلت الاطقم الإسعافية بالتحفظ على الحقيبة، ليتبين في أعقاب تسليم مصابي الحادث بالمستشفى أن الحقيبة تحتوي على مبلغ مالي يقارب 2 مليون و690 ألف جنيه مصري، وما يزيد عن 830 جرامًا من الذهب عيار 21، قيمتهم المالية تتعدى 4 ملايين جنيه، تعود ملكيتهم لأحد ضحايا الحادث.

وأضافت : تم حصر ورد كافة الأمانات إلى ابن الضحية، الذي وجّه الشكر للمسعف أبو الحسن عبد الحميد أبو الحسن ونبيل محمود عبد الحفيظ، فني قيادة مركبة إسعافية، على أمانتهما وعلى تشبثهما بإنقاذ حياة والده، ولكن شدة الحادث وضراوته حالت دون ذلك.

ووجّه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بتكريم كل من أبو الحسن عبد الحميد ونبيل محمود، ولاستبسالهما في إنقاذ ضحايا الحادث وحرصهما على تسليم الأمانات المالية والمشغولات الذهبية التي كانت بصحبة مصابي الحادث لذويهم.