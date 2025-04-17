شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الاستثمار إريك ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الاستثمار إريك ريت للفترة من 04/09/2024م حتى 31/12/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 22,687,500 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 60,500,000.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.375 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.89%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-02 الموافق 2025-04-30.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 22,687,500 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 60,500,000.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.375 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.89%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-02 الموافق 2025-04-30.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.