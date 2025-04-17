شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بالعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2025 لجميع الصفوف الدراسية كالتالى:

- يبدأ تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي 11 مايو حتى 22 من نفس الشهر حيث يشمل تقييم مبدئى ونهائى.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى من 24 مايو حتى 29 من نفس الشهر.

- يبدأ امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية من 31 مايو حتى 4 يونيو المقبل.

- تبدأ الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 22 مايو المقبل أما النظرية أو التحريرية تنطلق 29 مايو 2025.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتي :

- تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابي المستمر لهم

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونى.