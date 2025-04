شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: التعاقد على 272 مشروعا بالموانئ بـ 8.3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس والإسماعيلية والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.

واستعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها استعراض المؤشرات المالية والاطلاع على الموقف الترويجي للهيئة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 24-25، بالإضافة لاعتماد 5 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.

وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة للعام المالي الجاري 2024-2025 في الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس لعام 2025؛ حيث حققت الهيئة حجم إيرادات إجمالي يصل إلى 8,6 مليارات جنيه بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت حينها 6,1 مليارات جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 10%، فيما شهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة حتى مارس 25 لتبلغ 17% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% فقط للأنشطة الأخرى مجتمعة -بخلاف المواني- خلال 5 سنوات سابقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية مما ساهم بدوره في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة.

كما استعرض وليد جمال الدين، موقف الجهود الترويجية للهيئة خلال الـ 33 شهرًا الماضية؛ حيث نجحت في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها سواءً كان هذا التعاقد بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعي، وذلك بإجمالي 272 مشروع باستثمارات إجمالية قيمتها 8,3 مليارات دولار، وفرت 40,2 ألف فرصة عمل؛ حيث كان نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات عدد 262 مشروع بتكلفة استثمارية إجمالية قيمتها نحو 6,8 مليارات دولار، وأتاحت هذه المشروعات ما يتجاوز 40 ألف، مؤكدًا نجاح الهيئة كذلك في التعاقد الفعلي على 10 مشروعات بالمواني التابعة لها باستثمارات بلغت 1,51 مليار دولار، كما تطرق إلى أنه من المهم الأخذ في الاعتبار أن نحو 130 مشروع من بين هذه المشروعات قيد التشغيل حاليًا، وافتُتِحت الكثير من هذه المشروعات بالفعل خلال الفترة الماضية بحضور وتشريف معالي دولة رئيس الوزراء، ومن المنتظر افتتاح معظم تلك المشروعات التي يجري إنشاءها حاليًا خلال العام الجاري 2025 الذي يمثل "عام الافتتاحات".

وفي إطار تطوير التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطورين الصناعيين نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال، وكترجمةٍ للشراكة الاستراتيجية بين اقتصادية قناة السويس وتيدا الصينية، وافق مجلس إدارة الهيئة على اتفاق إقامة وإدارة مجمع صناعي متكامل الخدمات والمرافق على مساحة 2,86 كيلومتر مربع تمثل توسعات جديدة للمطور الصناعي تيدا-مصر على مرحتلين خلال 8 سنوات، ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية والمرافق لتلك التوسعات نحو 100 مليون دولار ما يقارب 5 مليارات جنيه.

وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 5 مشروعات جديدة بمنطقتي القنطرة غرب ووادي التكنولوجيا التابعتين للهيئة في عدد من القطاعات المستهدفة بإجمالي استثمارات 49,3 مليون دولار وهي ما تتخطى المليارين ونصف المليار جنيه، بمساحة إجمالية تبلغ 177,8 ألف متر مربع، فيما تتيح هذه المشروعات الخمسة أكثر من 3 آلاف و250 فرصة عمل.

ومن بين هذه المشروعات التي اعتمدها المجلس 3 مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب في قطاعات التصنيع الزراعي، والمنسوجات والملابس الجاهزة، باستثمارات إجمالية للمشروعات الثلاثة تقدر بـ 32,3 مليون دولار بما يعادل 1,7 مليار جنيه، بمساحة تبلغ 92,8 ألف متر مربع، بما يوفر 2600 فرصة عمل.

المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب هو مشروع رائد في قطاع التصنيع الزراعي AgriBusiness لصالح (الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن- United Trade Co for poultry Equipment)، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 3,3 ملايين دولار، بما يعادل 167 مليون جنيه مصري، وذلك لإقامة مشروع يستهدف تجميع معدات خطوط تربية وإنتاج الدواجن، على مساحة 9800 متر مربع، بما يوفر 100 فرصة عمل مباشرة.

ويشمل ثاني المشروعات المعتمدة بالقنطرة غرب، مشروع شركة (تشانغتشو كينجكاسون للطباعة والصباغة المحدودة- Changzhou Kingcason Printing & Dyring Co. Ltd) الصينية المتخصصة في تصنيع خيوط النسيج والمنسوجات والصباغة والطباعة والحياكة والتصميم، وذلك على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 24,5 مليون دولار بما يعادل 1,2 مليار جنيه مصري، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير كامل الإنتاج للخارج.

أما عن ثالث المشروعات بمنطقة القنطرة غرب؛ فهو مشروع شركة (جولد ستار فاشون- Gold Star Fashion) الصينية المتخصصة في تصميم وتصنيع الملابس، التي تستهدف إنتاج أزياء عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستثمارات 4,5 ملايين دولار، على مساحة 23 ألف متر مربع، و2,000 فرصة عمل، مع تصدير الإنتاج بالكامل للأسواق الخارجية.

وفي إطار حرص الهيئة على بدء تنمية منطقة الإسماعيلية شرق الصناعية "وادي التكنولوجيا" الواعدة التابعة لها بقلب سيناء، التي دعمتها الدولة المصرية بشبكة متطورة للنقل تشمل أنفاق أسفل قناة السويس، وخطوط السكك الحديدية، وكوبري الفردان الجديد، وبالتزامن مع اقتراب الاحتفالات الوطنية بذكرى تحرير سيناء الشهر الجاري، قام مجلس إدارة الهيئة باعتماد مشروعين فعليين في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء بإجمالي استثمارات 17 مليون دولار، ومساحة إجمالية 85 ألف متر مربع، ويوفران 650 فرصة عمل مباشرة حتى الآن.

أولى هذه المشروعات هو إنشاء مصنع Ferro Genesis التابع لشركة فولكوف Volkov Infra Private ltd الهندية؛ لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون من الكوارتز وخام المنجنيز، وهما من العناصر الأساسية في إنتاج الصلب عالي الجودة، باستثمارات 5 ملايين دولار أي ما يعادل ربع المليار جنيه، وعلى مساحة 35 ألف م2 ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة.

والمشروع الثاني بمنطقة وادي التكنولوجيا هو مشروع شركة Industrial House لمواد البناء؛ لإنشاء مصنع للمنتجات الجبسية بثلاثة خطوط إنتاج، وباستثمارات إجمالية 12 مليون دولار أي ما يتخطى 600 مليون جنيه، ويقع على مساحة 50 ألف متر مربع، فيما يتيح 500 فرصة عمل مباشرة.