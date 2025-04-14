شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الجنرال بريس أوليجى أنجيما فى الانتخابات الرئاسية بالجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية فى الجابون، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التى جرت أمس السبت أظهرت فوز الجنرال بريس أوليجى أنجيما، بحصوله على 90.35% من الأصوات.

وذكرت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 70.40%، وهى نسبة أعلى بكثير من 56.65% فى انتخابات أغسطس 2023 التى أعلن فيها فوز الرئيس المعزول على بونجو أونديمبا بولاية ثالثة، لكن المعارضة نددت بالعملية ووصفتها بالتزوير، ثم وقع الانقلاب فور إعلان النتائج.

وتعزز هذه النتيجة قبضة أنجيما على السلطة بعد مرور 19 شهرا على الإطاحة بالرئيس على بونغو، الذى استمر حكم عائلته لأكثر من نصف قرن فى الدولة المنتجة للنفط والتى يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة.

وخاض أنجيما منافسة مع 6 رجال وامرأة، ولكن منافسه الرئيسى كان آلان كلود بيلى باى نزي، الذى سبق أن تولى رئاسة الحكومة فى عهد الرئيس المعزول على بونغو أونديمبا، الذى أطيح به فى انقلاب أغسطس 2023.



ووفقا للنتائج الأولية المعلنة، حصل نزى (57 عاما) على 3.02% من إجمالى الأصوات.

وخلال الحملة الانتخابية، جاب أنغيما أنحاء الغابون، مرتديا قبعة بيسبول تحمل شعار "نبنى معا"، ومقدما نفسه على أنه عامل تغيير يتصدى لفساد النظام القديم.

وتعهد بتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتعزيز الزراعة والصناعة والسياحة فى بلد يعانى ثلث سكانه من الفقر.

وراقب المستثمرون الانتخابات للوقوف على ما إذا كانت الجابون، التى تبلغ قيمة السندات الدولية المستحقة لديها 3 مليارات دولار، ستعيد ترسيخ مكانتها الديمقراطية بإجراء انتخابات نزيهة.

ووفقا للبنك الدولي، نما اقتصاد الجابون 2.9% عام 2024 ارتفاعا من 2.4% فى 2023، مدفوعا جزئيا بمشروعات البنية التحتية وسلع أساسية مثل النفط والمنغنيز والأخشاب.

وبموجب دستور أُقر فى نوفمبرالماضي، فإن فوز أنغيما فى الانتخابات يمنحه فترة ولاية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.