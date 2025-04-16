شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الجغرافي الدولي والجمعية الجغرافية المصرية يزور الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

قام وفد من أعضاء الاتحاد الجغرافي الدولي والجمعية الجغرافية المصرية بزيارة سياحية لمحافظة الإسماعيلية.

حيث قام الوفد بزيارة فندق مكسيم ديليسبس، والذي بني على الطراز المعماري الفرنسي الأنيق وأعيد ترميمه بعناية فائقة في عام 2022.

ثم توجه أعضاء الوفد إلى النادي العام لهيئة قناة السويس "نادي الدنفاه" لقضاء وقت مميز على ضفاف شاطئ القناة.

واختتمت الجولة بزيارة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وأوضحت أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أنه تم تقديم عدد من الفقرات الفنية المميزة منها فقرة لأغاني السمسمية وفقرة أخرى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية هذا إلى جانب عدد من الفقرات الغنائية.

وأشاد أعضاء الوفد بمحافظة الإسماعيلية وما لمسوه من حفاوة استقبال أهلها معبرين عن تمنياتهم بزيارة المحافظة مرة أخرى والتعرف على المعالم السياحية والبيئية.

ومن الجدير ذكره، أنه انطلقت فعاليات المؤتمر الجغرافي الأول يوم السبت الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم 19 أبريل الجاري بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الجغرافية والأجنبية ممثلون لـ 40 دولة، وتأتي أهمية استضافة مصر للمرة الثانية لهذا المؤتمر نظرًا لمرور 100 عام على استضافة أولى دوراته.