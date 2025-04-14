شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الدوري ويستعد لمواجهة سموحة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، صفحة الدورى بعد مواجهة حرس الحدود التي أقيمت أمس، الأحد، فى مسابقة الدورى، ليبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

ويأمل الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز والوصول للنقطة الخامسة في ترتيب جدول المسابقة على أمل حصد بطاقة التأهل والمنافسة بقوة على اللقب، لتعويض الجماهير عن وداع الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، واقترب دور المجموعات من نهايته لتشهد كاس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" أرقام وإحصائيات غريبة قبل الجولة الأخيرة.

الأكثر فوزا: بتروجت بـ4 انتصارات



الأقل فوزا: الأهلى والزمالك والاتحاد والإسماعيلى وفاركو والمصرى وزد وسموحة بلا فوز



الأكثر تهديفا: البنك الأهلى بـ9 أهداف



الأقل تهديفا: الاتحاد بدون هدف



الفرق الصاعدة: بتروجت، البنك الاهلى، إنبى، حرس الحدود.



الفرق التى ودعت البطولة: الاتحاد السكندرى، الأهلى، سموحة.