طقس الغد غائم مع رياح ناشطة والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ ويتوقع تساقط الرذاذ الموحل أحياناً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط برياح خماسينية حارّة نسبيا (وليس بعاصفة رملية) محمّلة بالغبار، وتستمر الاجواء سديمية حتى صباح يوم غد الخميس، حيث ويتحوّل الطقس إلى متقلّب، بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز حالياً غرب تركيا، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين ١٣ و ٢٣، وزحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كلم/س فترة قبل الظهرمحملة ببعض الغبار ،ترتفع نسبة الرطوبة فتسوء الرؤية احيانا وتكون الأجواء سديمية. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط الرذاذ الموحل أحياناً

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات، من المتوقع تساقط أمطار محلية متقطعة اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .