البيت الأبيض: زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ بشأن محادثات السلام

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل تجاه وتيرة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بالمفاوضات. واوضحت ليفيت للصحفيين في البيت الأبيض، "الرئيس يشعر بخيبة أمل وصبره ينفد. يريد أن يقدم خدمة للعالم وأن يرى السلام وأن يرى القتل يتوقف، لكن الأمر يتطلب رغبة في ذلك من طرفي الحرب". وأضافت "للأسف، يسير الرئيس زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ على ما يبدو".

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