نتانياهو: النظام في إيران يشكل تهديدا لمصيرنا ولوجودنا ولمصير البشرية بأسرها

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال إحياء ذكرى "الهولوكوست"، الى أن "النظام في إيران يشكل تهديدا لمصيرنا ولوجودنا ولمصير البشرية بأسرها"، محذراً من أن "مصير البشرية بأسرها سيكون على المحك إذا حازت طهران أسلحة نووية".
ولفت نتانياهو، الى أن "هذا ما سيحدث إذا حازت أسلحة نووية. إذا خسرنا هذه المعركة، فستكون الدول الغربية هي التالية"، مضيفاً "إسرائيل لن تخسر، ولن تستسلم".
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