وزير الدفاع الأوكراني: مستعدون للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي ويضمن أمن دولتنا

أشار وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، الى أننا "بحثنا مع المبعوث الأميركي كيلوغ سيناريوهات إنهاء الحرب وتوافقنا على نهج للخطوات التالية، ووحدة شركائنا أمر بالغ الأهمية والحزم وحده يمكن أن يجبر المعتدي على وقف الحرب".

ولفت أوميروف، الى أن "خلال مباحثاتنا مع الأوروبيين جددنا التزامنا بمبادرات السلام ومن بينها مقترح ترامب، ومستعدون للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي ويضمن أمن دولتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين معارضته لفكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، كما رحّب بجهود الولايات المتحدة بشأن الوساطة مع أوكرانيا.

وأكد الكرملين أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة، في حين لا يوجد حوار مع أوروبا وأوكرانيا.

وأوضح أن اجتماع لندن الخاص بأوكرانيا لم يُعقد بسبب فشل الأطراف في التوافق بشأن بعض القضايا، في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتحًا على الاتصالات مع أوروبا وأوكرانيا.

ولفت الى انه "لا نعتبر تصريحات نائب الرئيس الأميركي بشأن الانسحاب من عملية التفاوض إنذارًا نهائيًا".