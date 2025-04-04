مرقص: مجلس الوزراء سيستكمل النقاش الثلثاء المقبل بمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، أنّه "تمّت الموافقة على تعديل تعرفة الرّسوم الجمركيّة على المشروبات الكحوليّة، ما ينعكس انخفاضًا في الرّسوم. كما تمّت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريّين المتطوّعين".

وأوضح أنّ "مجلس الوزراء ناقش الفلسفة والحاجة وراء إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وتزداد أهميّة القانون في ضوء الأزمة الّتي يشهدها لبنان، لجهة الحفاظ على أموال المودعين"، مؤكّدًا أنّ "مشروع القانون ضرورة للسّير في تحقيق هذا الهدف".

ولفت مرقص إلى أنّ "إقرار مشروع القانون هذه، سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلثاء المقبل".