أمين عام "الناتو" عن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على زيادة الإنفاق العسكري: أمران منفصلان

شدّد الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" (ناتو) ​مارك روته​، على ضرورة أن تبقى النّزاعات التّجاريّة بين الدول الأعضاء "منفصلة" عن قضايا الدّفاع.

وأوضح في تصريح صحافي، حول تأثير الرّسوم الجمركيّة الأميركيّة على قدرة الحلفاء على زيادة إنفاقهم العسكري كما تطالب الولايات المتّحدة الأميركيّة، أنّ "هذين أمرين منفصلين تمامًا. يجب أن نبقيهما منفصلَين وألّا نسمح بتداخلهما في مناقشاتنا".

واستبعد وقوع انتهاك للمادّة الثّانية من معاهدة حلف شمال الأطلسي، الّتي تنصّ على أنّ على الحلفاء "السّعي إلى القضاء على كلّ تعارض في سياساتهم الاقتصاديّة الدّوليّة وتشجيع التعاون الاقتصادي".

وكان قد وقّع الرّئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي، أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 10% كحدّ أدنى على كلّ الواردات إلى الولايات المتّحدة، و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ما أثار موجةً من ردود الأفعال المندّدة في مختلف أنحاء العالم.