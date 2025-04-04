شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً...الاعلان عن اسقاط طائرة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت فوكس نيوز عن مصادر: الحوثيون أسقطوا مسيرة أمريكية أخرى من طراز إم كيو-9 هي الثالثة التي يسقطونها الشهر الماضي واضافت فوكس نيوز عن دائرة أبحاث الكونغرس: تكلفة المسيرة الواحدة من طراز إم كيو-9 تصل إلى 30 مليون دولار واختتمت: الحوثيون أسقطوا ما لا يقل عن 13 طائرة مسيرة أمريكية منذ بدء حرب إسرائيل وحماس



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