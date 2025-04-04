شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للمواطنين من خطر اضطراب البحر والتيارات السابحة بهذه المناطق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء صحوة تميل للبرودةً نسبياً مع احتمال تكون الضباب على منحدرات المرتفعات الجبلية الغربية أثناء الليل والصباح الباكر. وأوضح المركز في نشرته الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة، بأن الطقس يكون صحو إلى غائم جزئياً نهاراً حيث تتشكل قطع من السحب الركامية على أجزاء من محافظات (صعدة، حجه، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة) في فترتي الظهيرة والمساء. ولفت إلى أن أجواء المناطق الساحلية تكون صحوة الى غائمة جزئياً، والرياح نشطة الى قوية على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن تتراوح سرعتها بين (14- 25 عقدة) مع هبات تصل إلى أكثر من (35 عقدة) تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. وذكر أن أجواء المناطق الصحراوية صحو وحارة حيث تتراوح درجات الحرارة بين (34 -38 درجة مئوية) نهارا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال. ونبه مركز الأرصاد والإنذار المبكر، مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر والتيارات الساحبة تشكل خطرًا، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر. كما نبه المواطنين في الصحاري وسهل تهامة من درجات الحرارة المرتفعة وينصح بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.

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