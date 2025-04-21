شكرا لمتابعة خبر عن طالب يحقق المركز الأول عالميًا خلال مشاركته في الأولمبياد العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق الطالب مشعل الحارثي من جامعة الطائف إنجازًا عالميًا بفوزه بالمركز الأول عالميًا في مسار “Water Polo”، وذلك خلال مشاركته في الأولمبياد العالمي لرياضات الروبوتات والبرمجة (World Robot Olympiad)، المُقام في اليونان. ‏

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على تميز طلاب الجامعة في المشاركات الخارجية، وحرصهم على رفع اسم الوطن في المحافل الدولية.

وجاء هذا بعد منافسة قوية بين فرق من مختلف دول العالم، حيث تميز الفريق بتقديم مشروع متكامل يجمع بين الإبداع الهندسي والدقة البرمجية.

ويُعد هذا الفوز إنجازًا وطنيًا يُضاف إلى سجل النجاحات العربية في المحافل التقنية والعلمية العالمية.