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طالب يحقق المركز الأول عالميًا خلال مشاركته في الأولمبياد العالمي

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الرياض - علي القحطاني - حقق الطالب مشعل الحارثي من جامعة الطائف إنجازًا عالميًا بفوزه بالمركز الأول عالميًا في مسار “Water Polo”، وذلك خلال مشاركته في الأولمبياد العالمي لرياضات الروبوتات والبرمجة (World Robot Olympiad)، المُقام في اليونان. ‏

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على تميز طلاب الجامعة في المشاركات الخارجية، وحرصهم على رفع اسم الوطن في المحافل الدولية.

وجاء هذا بعد منافسة قوية بين فرق من مختلف دول العالم، حيث تميز الفريق بتقديم مشروع متكامل يجمع بين الإبداع الهندسي والدقة البرمجية.

ويُعد هذا الفوز إنجازًا وطنيًا يُضاف إلى سجل النجاحات العربية في المحافل التقنية والعلمية العالمية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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