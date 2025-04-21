شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات نهاية الأزمة بين زيزو والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازالت أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، مستمرة بين اللاعب والنادى، بعد تبادل الشكاوى بين الطرفين، على خلفية غياب زيزو عن التدريبات وانقطاعه عن الحضور للنادى بالإضافة إلى تخلفه عن حضور التحقيق الذى حدده النادى السبت الماضى.

وهناك عدة سيناريوهات متوقع حدوث أى منها لإنهاء الأزمة بين زيزو والزمالك:

السيناريو الأول وهو حل الأزمة وديا بأن يتنازل زيزو عن مستحقاته لدى الزمالك مقابل فسخ العقد، والرحيل عن الفريق والانضمام للأهلى والتدريب مع فريقه الجديد.

سيناريو آخر وهو تمسك كل طرف بموقفه، واستمرار تبادل الإنذارات، حتى نهاية الموسم وانتهاء عقد اللاعب مع النادى، حيث أكد أشرف عبد العزيز محامى أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي حدثت للاعب من قبل مسئولي الزمالك، فى الوقت الذى طلب فيه الزمالك اللاعب للتحقيق وهو ما جعل اللاعب يتخلف عن الحضور مع تجهيز شكوى لتقديمها إلى اتحاد الكرة ضد اللاعب.

قد يقوم الزمالك بتجميد اللاعب ومنعه من المشاركة في المباريات حال عودته مرة أخرى للتدريب مع الفريق، وهو سيناريو قد لا يتحقق فى ظل استمرار تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق.