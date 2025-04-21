شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحلم بتحقيق الثلاثية الأفريقية والاقتراب من رقم جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مارسيل كولر، المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه من أجل مواصلة كتابة التاريخ مع "الشياطين الحمر"، بعد قيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2023 و2024، حيث أصبح كولر على أعتاب تحقيق الثلاثية الأفريقية والاقتراب من رقم الأسطورة مانويل جوزيه صاخب الرباعية التاريخية من كأس الأميرة السمراء.

ويمني كولر النفس في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي وهي ما لم تتحقق من قبل، بعدما فشل في تحقيقها مانويل جوزيه في نسخة 2007 رغم وصوله للمباراة النهائية ولكن خسر من النجم الساحلي التونسي، ثم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في نسخة 2022 بعدما خسر المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

ونجح كولر في تحقيق عدة إنجازات مع الأهلي على المستوى الإفريقي، بعما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2023، بعدما حصد اللقب عقب الفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، ثم حقق لقب دوري أبطال أفريقيا 2024، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في مجموع المباراتين.​

بهذا الإنجاز، انضم كولر إلى قائمة المدربين الذين فازوا بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، مثل مانويل جوزيه (2005 و2006) وبيتسو موسيماني (2020 و2021)، ويبحث في الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية لتحقيق إنجاز لم يتحقق في تاريخ الأهلي من قبل .​

وحقق كولر أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، حيث وصل إلى 20 مباراة متتالية بدون خسارة، متفوقًا على رقم مانويل جوزيه السابق البالغ 19 مباراة .​

ويسعى كولر لتحقيق الثلاثية الأفريقية مع الأهلي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ فترة طويلة إذا نجح في ذلك، سيقلص الفارق مع البرتغالي مانويل جوزيه إلى لقب واحد فقد، ويثبت مكانته كأحد أعظم المدربين في تاريخ النادي.​

ويعدل مانويل جوزيه هو المدرب الوحيد الذي حقق دوري الأبطال 3 مرات في تاريخ الأهلي، أعوام 2001 و2005 و2006 و2008