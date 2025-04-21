شكرا لمتابعة خبر عن مقدم محتوى يلتقي بشبيه الزعاق ويوثق ردة فعله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك مقدّم المحتوى فهد مقطع فيديو طريفًا يُوثّق لحظة لقائه صدفة برجل يشبه خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق.

وظهر فهد في المقطع وهو يُبادر للحديث مع الرجل معتقدًا في البداية أنه الزعاق، ليكتشف أنه ليس هو، قائلاً له:” “أحسبك الزعاق”.

وحظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع الكثيرون على الشبه الكبير بين الرجل والزعاق، حيث علّق أحدهم قائلاً:” كأنه الزعاق فعلاً.”