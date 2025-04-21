شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنتظر تقدما بالتصنيف العالمي للتنس بعد التتويج ببطولة مدريد والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر البطلة المصرية ميار شريف، تقدماً بالتصنيف العالمي للتنس المقرر صدوره اليوم عن الاتحاد الدولي، وذلك بعدما توجت مؤخراً ببطولة فيلا دي مدريد المفتوحة للتنس، أمس الأحد، بعد تغلبها على المكسيكية ريناتا زارزوا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وكانت ميار شريف تغلبت في المباراة النهائية بنتيجة 6-4 و6-3 على حساب منافستها المكسيكية لتحسم التتويج.

وتوجت البطلة المصرية بالنسخة العاشرة للبطولة لتضيف لقبًا جديدًا في مسيرتها الاحترافية بعد تتويجها في شهر ديسمبر الماضي بلقب "بيونس آيرس" في الأرجنتين، كما توجت من قبل بألقاب بطولات فالنسيا المفتوحة وكولينا في تشيلي وماركاسكا في كرواتيا.

وقالت ميار شريف في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة "كان شعورًا رائعًا، لم يكن اليوم سهلاً بسبب الرياح والبرد، لكني تأقلمت مع ظروف اللقاء النهائي. تحسن أدائي تدريجيًا طوال المباراة".

وأضافت "هذه البطولة تمنحني الثقة للمشاركة في بطولة رابطة محترفات التنس الألف نقطة في مدريد، وللاستعداد للجولة الأولى هناك، والتي ستكون بلا شك معركة شرسة".