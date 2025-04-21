شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يحسم مصيره مع الزمالك في جلسة مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالزمالك، جلسة خلال ساعات مع عبد الله السعيد لاعب الفريق، و الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

وتأتى الجلسة من أجل الوصول لإتفاق مع اللاعب على تجديد عقده مع الأبيض، في ظل تمسك الزمالك باستمرار السعيد مع الفريق، في الوقت الذى يطلب فيه اللاعب الحصول على 50 مليون في الموسمين، بالإضافة على منحة تعاقد، كتعويض عن المستحقات التي تنازل عنها عند الانضمام للزمالك من صفوف بيراميدز.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الوصول الى نقطة اتفاق، مع تحديد موعد التجديد، ليتم غلق هذا الملف ، وبالتالي يكون ملف ممن تنتهى عقودهم قد انتهى، بعد تجديد عمر جابر والونش، وحسم مصير زيزو، بعد ارتباط اسمه بالأهلى.

ويمتلك عبد الله السعيد 3 عروض سواء من الدورى المصرى ، أو من خارجه، ولكنه أرجأ مناقشتها لحين حسم المصير مع الزمالك.