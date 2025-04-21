شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يقود خطة الأهلى الهجومية لدك حصون صن داونز بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على منح المغربى أشرف بن شرقى أدوار هجومية متعددة فى لقاء فريقه المقبل أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الاستقرار على عودته للتشكيل الاساسى للمارد الأحمر فى اللقاء المرتقب.

وغاب بن شرقي عن المشاركة أساسيًا في مباراة الذهاب، بسبب تغيير طريقة اللعب، واعتماد كولر على اللاعبين الذين يقومون بأدوار دفاعية أكثر منها هجومية، من أجل الحفاظ على نظافة شباكه في موقعة بريتوريا، وتسهيل مهمة حسم الصعود إلى نهائي البطولة من موقعة الإياب بالقاهرة.

وشارك أشرف بن شرقي في آخر 7 دقائق من مباراة صن داونز، وظهر بشكل جيد وأحرز هدفاً قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل.

ويرغب كولر فى الاستفادة من القدرات الهجومية للاعب المغربى فى هز شباك صن داونز بهدف مبكر يربك صفوف المنافس ويسهل مهمة الاهلى فى الصعود للنهائى.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

وأعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.