شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون و550 ألف يورو القيمة التسويقية لربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً الثلاثاء، مباريات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث تتنافس 8 فرق على اللقب، وتصدر فريق سيراميكا، حامل اللقب في آخر نسختين، قائمة أعلى قيمة تسويقية بين الفرق الثمانية، بقيمة بلغت 11 مليون و580 ألف يورو.

وجاء ترتيب الفرق الثمانية المتأهلى لربع النهائي من حيث القيمة التسويقية كالتالي:

1ـ سيراميكا: 11 مليون و580 ألف يورو

2ـ مودرن سبورت: 7 ملايين و180 ألف يورو

3ـ البنك الأهلي: 6 ملايين و780 ألف يورو

4ـ طلائع الجيش: 5 ملايين و180 ألف يورو

5ـ إنبي: 4 ملايين و680 ألف يورو

6ـ حرس الحدود: 3 ملايين و550 ألف يورو

7ـ بتروجت: 3 ملايين و400 ألف يورو

8ـ الإسماعيلي: 3 ملايين و200 ألف يورو

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى، وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.