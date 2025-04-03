شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 8 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.
وتبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف والرين والقويعية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتستمر الأمطار الخفيفة على الخفجي حتى الساعة 4 من صباح الخميس، مع رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
بينما تستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل على حفر الباطن.
وتصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف والرين والقويعية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أمطار على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.
وتستمر الأمطار الخفيفة على الخفجي حتى الساعة 4 من صباح الخميس، مع رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
بينما تستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل على حفر الباطن.
وتصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
طقس الخميسيستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل.
تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.