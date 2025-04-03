شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 8 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.

وتبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف والرين والقويعية.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أمطار على الشرقية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس .

وتستمر الأمطار الخفيفة على الخفجي حتى الساعة 4 من صباح الخميس، مع رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية .

بينما تستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل على حفر الباطن .

وتصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . طقس الخميس يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل .

تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .