الامارات | منصور بن زايد يحضر أفراح العلوي والكلباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الحفل الذي أقامه الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة راشد عبيد الكلباني، وذلك في مجلس المشرف بمدينة أبوظبي.

وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة، وحضر الحفل عدد من المسؤولين وحشد من المدعوّين.