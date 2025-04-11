الامارات | «التربية» تمدّد التراخيص المهنية الانتقالية للمعلمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة الترخيص المهني، عن تمديد صلاحية التراخيص المهنية الانتقالية عاماً إضافياً.

وبحسب تعميم صادر عن إدارة التراخيص المهنية، اطلعت على مضمونه «الإمارات اليوم»، يشمل التمديد الرخص الانتقالية الصادرة قبل 24 مارس الماضي، ويبدأ سريان التمديد عقب انتهاء فترة الترخيص الأصلية المحددة بسنتين، ليُمنح بذلك المستفيدون فرصة إضافية للاستعداد الكامل للترخيص المهني الدائم وفق المعايير المعتمدة. ولقي قرار التمديد ترحيباً في أوساط المعلمين، حيث قال المعلمون إبراهيم القباني وعبدالسلام علي ومحمود رجب وعبدالله محمد والمعلمات وفاء الباشا وابتهال بشير وآلاء عباس، المستفيدات من التراخيص الانتقالية: «إن القرار يمنحنا وقتاً إضافياً للاستعداد بشكل أفضل لاجتياز اختبارات الترخيص النهائي».