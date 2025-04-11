شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من 6 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل و الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر : مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي .الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر : خفيف إلى متوسط الموج.