شكرا لقرائتكم خبر عن مدته 6 سنوات.. تفاصيل مشروع "شرم الشيخ .. مدينة خضراء" والان مع تفاصيل الخبر

تضع وزارة البيئة مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" على أجندة أولوياتها، حيث مخطط أن يكون المشروع مدته 6 سنوات، وتم تطويره لدعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن في مصر الأخرى، ما يضمن اتباع النهج الديمقراطي الشامل بالكامل تطبيقه على مختلف العناصر لتصبح مدينة صحية ومستدامة، ذات أهمية أساسية من خلال تقنيات وممارسات لخفض معدل الفائدة في حظر الإلغاء وإدارتها، ترخيص حماية نموذج الكربون الطبيعي.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل مشروع "شرم الشيخ .. مدينة خضراء"، كما يلى:



- المشروع يتم تنفيذه عن طريق جهاز شؤون البيئة المصري (EEAA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء بتمويل من البيئة العالمية (GEF).

- المشروع يستهدف دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن الرائدة في مصر والعربية ، مما يتضمن اتباع النهج التشاركي ويتم تطبيقه على مختلف "قطاع التخضير" لتحقيق التكامل بين التنمية الاجتماعية الرائدة والعمرانية ونمو السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة.

- النطاق الجغرافي للمشاركة تتمثل المنطقة البرية لمدينة شرم الشيخ (42 كم²)، والمناطق البحرية / الساحل المحيطة، محمية محمد بمساحة 850 كم²، ومحمية نبق بمساحة 600 كم²، ومحمية أبو جالوم بمساحة 500 كم.²

- المشروع يأتى بتنفيذ من وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء .

- يتبع المشروع أسلوب تشاركى مع أصحاب المصلحة المتشددين من الجهات العامة المعنية بالتخطيط والإدارة، والشركات الخاصة في قطاع السياحة، والسكان المحليون، بما في ذلك المجتمع البدوي (310 فرد) الذين يعيشون داخل ويحميون نبق.

- سيعمل المشروع على تطوير استراتيجية تنمية مستدامة متكاملة وخطط تنفيذية ، وتعزيز التغيير السلوكي، بما يتوافق مع الأولويات والتوجهات الوطنية التي تعتبرها الحكومة.

- سيعمل المشروع على دمج تكنولوجيات الكربون منخفضة، وممارسات الاستخدام للموارد الطبيعية، والإدارة للنفايات، والحد من التلوث، ومناطق محمية تدار بشكل جيد لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.