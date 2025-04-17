إبنة عاصي الحلاني الكبرى كالأميرات بفستان من توقيع جورج حبيقة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجمهور مجموعة صور إستعرضت من خلالها إطلالتها بإحدى المناسبات، من توقيع اللبناني جورج حبيقة.



وقد إرتدت ماريتا فستاناً باللون الزهري طويل وواسع قليلاً بقصة مميزة من الجهة العليا أبرزت قوامها الجميل، ومزين برمات باللون الفوشيا.

ونسقت معه حذاء لامع باللون الفضي والكعب العالي، وتركت شعرها منسدل إلى الوراء ورفعته عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية.

وكانت ماريتا قد عايدت زوجها كميل أبي خليل بعيد ميلاده، من خلال صورة رومانسية جمعتهما، نشرتها عبر حسابها الخاص، وعبرت ماريتا عن حبها وإمتنانها له، معلقةً على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، الشخص الذي يتمتع بأطيب قلب، والذي يعتني بي ويظهر لي جمال الحب الحقيقي كل يوم! أنا الأسعد حظًا بوجودك وسأحبك دائمًا من كل قلبي، اليوم وإلى الأبد".