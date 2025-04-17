ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر بعقد قرانها مؤخراً على المنتج المصري هشام جمال، وأثارت الجدل بين الجمهور حول فارق العمر بينهما.

وهشام جمال من مواليد 1 يونيو/ حزيران عام 1993، أي أنه يبلغ من العمر حوالى الـ 31 عاماً، بينما ليلى أحمد زاهر فهي من مواليد 30 أغسطس/ آب عام 2003، أي أنها تبلغ من العمر حوالى الـ 21 عاماً، أي أن فارق العمر بينهما حوالى الـ 10 سنوات.

وقد شاركت ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه أجواء عقد قرانها على هشام جمال.

وأرفقت ليلى الفيديو بتعليق عفوي كتبت فيه: "أخيرًا كتبنا الكتاب".

كانت هذه تفاصيل خبر مع إقتراب حفل زفافهما.. إليكم فارق العمر بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.