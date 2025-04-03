شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: فصل رفح يؤكد النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلال غزة والان نبدء بالتفاصيل

وقف العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة الفلسطينية اجتياح الدبابات الإسرائيلية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفصلها عن بقية مناطق القطاع، عبر إقامة محور جديد أطلق عليه رئيس وزراء الاحتلال محور "موراج".وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، رفضها الكامل لما يسمى محور "موراج"، مبينةً أن هذا الإعلان يُعد مؤشرًا حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة.وأشارت إلى أن هذا المخطط الإسرائيلي مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دومًا أن قطاع غزة هو جزء أساسي من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لتنفيذ خطة التشافي والبدء بإعادة الإعمار بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه.