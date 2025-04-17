شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: تشكيل حكومة موازية يهدد وحدة السودان وسيادته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة البريطانية الأربعاء إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في السودان، مؤكدة أنها ليست الحل للحرب التي تمزق البلاد منذ عامين، بل يهدد وحدة أراضي السودان وسيادته.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان، إن "الإعلانات الأحادية الجانب الهادفة إلى تشكيل حكومات موازية ليست الحل، بل على العكس، فمن الضروري الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته".

وأضاف أن "اتفاق سلام جامع بقيادة المدنيين أمر ضروري للحفاظ على وحدة السودان".

حكومة منافسة للسلطات

وأعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" الثلاثاء عبر تطبيق تليجرام تشكيل حكومة منافسة للسلطات القائمة.

وجاء في بيانه: "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة - تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان".

وأضاف دقلو: "نحن نصنع عملة جديدة، ونعيد الحياة الاقتصادية، ونصدر وثائق هوية جديدة".