تراجع الدولار بنسبة واحد بالمئة مقابل اليورو فور إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية انتقامية على شركاء بلاده التجاريين. كما تراجع الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، بما في ذلك الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتراجع بنسبة 1 بالمئة أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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