مسؤولان بحماس: الحركة ترفض الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن هدنة غزة

أكّد مسؤولان في حركة "حماس" لوكالة "فرانس برس" رفض الحركة الأربعاء الاقتراح الأخير الذي قدّمته إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين بهدف استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الاسرى إسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

واوضح أحد هذين المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه، إنّ "حماس قرّرت عدم التعاطى مع الاقتراح الإسرائيلي الأخير المقدّم عبر الوسطاء، لأنّ الاحتلال يهدف لتعطيل الاقتراح المصري - القطري ويريد تعطيل أيّ اتّفاق"، بينما قال قيادي آخر في حماس إنّ الحركة تناشد "الوسطاء والمجتمع الدولي إلزام الاحتلال باحترام ما وقّع عليه والتعامل إيجابا مع مقترح الوسطاء".