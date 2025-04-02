الخليج اليوم .. دور قطري في إطلاق سراح أمريكية احتجزتها "طالبان" بتهمة استخدام "درون" دون تصريح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة "أ ب" بإطلاق سراح أمريكية احتجزتها "طالبان" في أفغانستان منذ أسابيع، وفقا لمصدر مطلع أعلن الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت فاي دايل هول قد اعتُقلت في فبراير الماضي بتهمة استخدام طائرة مسيرة (درون) دون إذن، ثم أُطلق سراحها كجزء من صفقة تفاوض عليها وسطاء قطريون. جاء ذلك وفقا للمصدر الذي تحدث إلى الوكالة بشرط عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المفاوضات.

وأضاف المصدر أن هول نُقلت إلى السفارة القطرية في العاصمة الأفغانية كابل، وأن حالتها الصحية جيدة، كما جرى اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتها إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، نشر زلماي خليل زاده، السفير الأمريكي السابق في أفغانستان، منشورا على منصة "إكس" يؤكد فيه إطلاق سراح هول، مصحوبا بصورة لها، معربا عن أن تكون "في طريقها إلى الوطن قريبا".

وأضاف: "هي الآن تحت رعاية أصدقائنا القطريين في كابل، وسوف تعود إلى وطنها قريبا".

ولم تُكشف تفاصيل كثيرة عن القضية أو ظروف احتجازها، بما في ذلك سبب وجودها في أفغانستان أو المدة التي قضتها في الحجز. كما لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الخبر بشكل فوري.

ويُعتقد أن هول هي رابع مواطن أمريكي يُطلق سراحه من أفغانستان منذ يناير الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"