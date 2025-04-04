الخليج اليوم .. اليمن.. مقتل 70 عنصراً حوثياً بغارة أميركية جنوب الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير في الحكومة اليمنية، الجمعة، عن مقتل 70 عنصراً من الحوثيين بغارة أميركية استهدفت منطقة الفازة جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هجوما أميركيا استهدف تجمعا لميليشيا الحوثي في منطقة الفازة بضربة جوية دقيقة.

وأضاف "إن 70 من الإرهابيين الحوثيين، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء من الحرس الثوري الإيراني، لقوا مصرعهم في ضربة جوية دقيقة نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل، مستهدفة تجمعاً للميليشيا جنوب منطقة "الفازة" الساحلية بمحافظة الحديدة".

وأوضح الإرياني أن الهجوم الأميركي أحبط مخططا للميليشيا كان يهدف لشن هجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ولفت إلى أنه "سيتم نشر تفاصيل أكثر بشأنها في الأيام القادمة".

وأكد وزير الإعلام اليمني أن العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، رغم مساعي الميليشيا التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى، مشدداً على أن هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيا الحوثية، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر دون رد حاسم.