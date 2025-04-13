شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية سلطنة عمان والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة المحادثات التي استضافتها مسقط بين إيران وأمريكا.



وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بجهود سلطنة عُمان في تهيئة مناخ داعم للتفاهم وتعزيز الثقة بين الأطراف، وبما يعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.



من جانبه، نوه وزير الخارجية العماني بحرص الإمارات على دعم جهود الوفاق والسلام التي تنتهجها بلاده؛ توطيدًا لدعائم الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.