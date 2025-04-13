شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنين: المخيم تحت سيطرة الاحتلال ومعزول بسواتر ترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، إن "مخيم جنين ما زال تحت سيطرة إسرائيل، ومعزول عن بقية المناطق بالسواتر الترابية والفارغ تماما من سكانه".



وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "مدينة جنين عادت لها الحياة بصعوبة على الرغم من دخول وخروج المركبات الإسرائيلية من وسط المدينة في كل وقت، وعادت المدارس وتفتح المحال التجارية أبوابها في ساعات النهار، وقبل حلول الليل تعود المدينة إلى سباتها".



وأوضح أن "حجم الدمار داخل المخيم كبير جدا، ولا توجد رواية فلسطينية لذلك، إذ لم تتمكن أي جهة رسمية من دخول المخيم والوضع كارثي، الدمار في المدينة كبير، البنية التحتية والشوارع، وأسوار المباني في الحي الشرقي كبير وهائل، وكذلك في مناطق أخرى كمدينة قباطية واليامون والسيلة، والحارثية ومدينة برقين"، مشيرا إلى أن "الشوارع التي تربط الريف بالمدينة مدمرة بالكامل".