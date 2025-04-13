شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أسر الشهداء بحفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة دشنا التعليمية بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، سمية عبد الفتاح مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا اليوم الأحد، بحفل ختام الأنشطة التربوية لإدارة دشنا التعليمية بمدرسة دشنا الثانوية، بحضور الحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء محافظة قنا ووكيل الإدارة التعليمية سراج أمدح وموجهي عموم وأوائل الأنشطة بالمديرية والإدارة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية.



واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم السلام الوطني وتخلل الحفل عروضا رياضية و استعراضية وتكريم الشهداء وتسليم الدروع لذويهم.

وأشادت سمية عبد الفتاح بحسن تنظيم وإعداد حفل ختام الأنشطة التربوية والمعارض المتنوعة وخاصة طلاب الدمج مقدمة الشكر لمدير عام الإدارة ولفريق الأنشطة والخدمات التربوية وموجهي الأنشطة والمعلمين والاخصائيين بالمعارض المختلفة و لإدارة مدرسة دشنا الثانوية المستضيفة لفاعليات الحفل، كما قدم طارق نور الدين التهنئة والشكر لكل اللذين بذلوا جهودا لإخراج الحفل و المعارض بهذا الشكل المتميز والراقي والطلاب والطالبات والتلاميذ منفذي الفقرات و الاستعراضات الفنية والرياضية.

وأثنى طارق نور الدين على الجهود المبذولة لابراز دور الأنشطة التربوية فى العملية التعليمية بما يعود بالنفع على الطالب والمعلم وقدمت شكرها لكل من ساهم باخراج المعروضات بالصورة المشرفة.

وتفقدت سمية والحاج سعيد حسن يرافقهم طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية أجنحة المعرض للأنشطة التربوية حيث يتضمن المعرض اقسام لكافة الأنشطة منها المجال الصناعي والتربية الزراعية والتربية الفنية، والمكتبات والصحافة والاقتصاد المنزلي والتربية الخاصة، والتعليم الخاص والتنمية المستدامة و التعليم المجتمعي والتربية النفسية والتربية الاجتماعية والموهبين كما يتضمن حفل ختام الأنشطة، عروضا مسرحية، وموسيقية.



حفل ختام الانشطة بتعليم دشنا بقنا



حفل ختام الأنشطة بتعليم دشنا بقنا

طارق نور الدين مدير إدارة دشنا التعليمية بقنا



حفل ختام الانشطة بتعليم دشنا بقنا



حفل ختام الانشطة بتعليم دشنا بقنا

الطلاب بحفل ختام الأنشطة بقنا

مدير الشئون التنفيذية ومدير إدارة دشنا خلال حفل ختام الأنشطة



حفل ختام الانشطة بتعليم دشنا بقنا



حفل ختام الانشطة بتعليم دشنا بقنا



حفل ختام الانشطة بتعليم دشنا بقنا