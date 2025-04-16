شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-4 - 2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 16 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 16-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:44
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م.
وقت صلاة الفجر 3:51
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م.
وقت صلاة الفجر 3:48
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:09 م
وقت صلاة العشاء 7:28 م.
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:26
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