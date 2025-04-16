أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-4 - 2025 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-4 - 2025 بمحافظات الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-4 - 2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 16 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 16-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:56  ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء  7:44

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 3:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:51
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:41  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:48
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة  العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:09 م
وقت صلاة العشاء 7:28 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:01  ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:26

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements