شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-4 - 2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 16 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 16-4-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:44 الإسكندرية الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 3:51

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:48

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:09 م

وقت صلاة العشاء 7:28 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:26

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