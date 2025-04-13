شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى فعاليات افتتاح ملتقى التوظيف الـ18 بـ"صيدلة القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، فى فعاليات افتتاح ملتقى التوظيف الثامن عشر، الذي انعقد بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، خلال يومي 9 و10 أبريل الجاري تحت عنوان "جيل جديد من الصيادلة يعيد تعريف الرعاية الصحية"، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة دينا أبو حسين، عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور يس رجائي استمرار جهود هيئة الدواء المصرية في رفع قدرات الصيادلة وتأهيلهم لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الدواء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تنظم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتطوير مهارات الصيادلة وتعمل على تحديث المعايير واللوائح لضمان تقديم أفضل الخدمات الصيدلانية.

وأشاد بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم فعاليات الملتقى، مؤكدًا على أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية للصيادلة الطموحين للتواصل مع الشركات الرائدة في صناعة الدواء، واستكشاف الفرص المتاحة بسوق الدواء، كما أنه يمثل فرصة للشركات للتعرف على الكفاءات الصيدلانية المتميزة، واستقطاب أفضل الكوادر.

وقام مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، بزيارة جناح الهيئة بالمعرض والمخصص لاستعراض كافة أنشطة وخدمات واختصاصات الهيئة للزائرين وتعريف الطلاب والخريجين بها، كما تجول بأجنحة المعرض الممثلة لعدد كبير من شركات الأدوية.

جدير بالذكر أن جناح الهيئة بالمعرض شهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب والخريجين والحضور، حيث شارك في جناح الهيئة على مدار يومي المعرض عدد من الصيادلة المتميزين بالإدارة العامة لليقظة الصيدلية والإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، وقاموا بتقديم معلومات وافية عن أنشطة الهيئة وبرامجها التدريبية والمبادرات المجتمعية، وذلك للتوعية بدور الصيدلي في التثقيف الدوائي وتوعية المواطنين بالأمراض مثل الأمراض المزمنة والقواعد العامة لاستخدام الدواء وذلك بهدف ترسيخ مفهوم الاستخدام الآمن للدواء وترشيد استهلاكه للحد من الآثار الجانبية حفاظاً على سلامة المريض.

كذلك التعريف بدور اليقظة الدوائية في مراقبة السلامة الدوائية وأهمية رصد الآثار العكسية، وأيضاً لنشر التوعية عن مبادئ اليقظة الصيدلية بالإضافة إلى التوعية عن الأدوية المغشوشة، وتم التأكيد على أهمية رصد الآثار العكسية والتعريف بطرق الإبلاغ المتاحة بهيئة الدواء المصرية.

كما تم من خلال جناح الهيئة توعية الطلاب والخريجين بأهمية تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمرضى وأفراد المجتمع لرفع الوعي والارتقاء بالرعاية الصحية، وذلك للمساهمة في خلق جيل واعي بأهمية رصد الآثار الجانبية الدوائية لتحقيق سلامة الدواء والتي تعد مهمة أساسية لخدمة المجتمع وتحقيق سلامة المرضى من خلال خدمات الرعاية الصيدلانية الجيدة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية الراسخ على النهوض بالمستوى العلمي والمهني للصيادلة، والإسهام الفاعل في تزويد سوق العمل بخريجين أكفاء قادرين على تلبية احتياجاته المتزايدة، فضلاً عن دعمها المتواصل لمبادرات البحث العلمي والابتكار التي تصب في مصلحة تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.