شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء الرياح كما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى مواضع كثيرة، فمن دعاء الرياح أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح قال: "اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ".

دعاء الرياح فى السنة

ومن أدعية الرياح ما رواه الإمام أبو داود فى سننه وابن ماجه فى سننه بإسناد حسن من حديث أبى هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها"، معنى من رَوْح الله - بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووى فى كتابه المجموع.

وعن ابن عباس رضى الله عنه، أن رجلًا لعن الريح عند النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجَعت اللعنة عليه".



وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: "اللهم لقحًا لا عقيمًا"، "رواه ابن حبان بسند حسن، ورواه ابن السنى بإسناد صحيح، وصححه الألبانى"، ومعنى (لقحًا) حامل للماء؛ كاللقحة من الإبل، و"العقيم" التى لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولَدَ فيها.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وحذرت من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية: وتنشط الرياح على خليج السويس والعقبة، مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

ويشهد اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب بالملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.



